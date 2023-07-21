Велике шкільне переселення: у Дніпрі нагадали, як учням заощадити на транспорті

У Дніпрі на тлі впровадження змішаної форми навчання нагадали, як школярам заощадити на проїзді.

З 1 вересня у Дніпрі впровадять змішану форму навчання, тож школярам знову доведеться добиратися до своїх навчальних закладів. Ба більше, цьогоріч частину учнів розмістять в інших школах, тому проблема вартості проїзду для них, як ніколи актуальна.

Нагадаємо, у Дніпрі діють пільги на проїзд в транспорті для школярів за умови наявності учнівського квитка. У автобусах/маршрутках є знижка в -25%, а трамваї для учнів безкоштовні.

Для отримання учнівського квитка, заповніть анкету за посиланням: cabinet.dniprorada.gov.ua, або зверніться до Вашого закладу освіти, для отримання паперового варіанту анкети.

Нагадаємо, у Дніпрі батьки зможуть обрати форму навчання для своєї дитини.

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