Благодарность от всех горожан: Филатов вручил врачам города и области почетные награды ко Дню Независимости Украины

Памятные медали, благодарности и ценные подарки получили 14 специалистов муниципальных больниц и одного из известных областных заведений. Церемонию провели в мэрии в начале сессионного заседания 16 августа. «Для нас нет разницы — мы хотим отметить подвиг всех врачей, которые сейчас работают на нужды Сил обороны и лечат наших героев», — сказал мэр Днепра Борис Филатов.
Врач-анестезиолог Николай отмечает: очень важно, что отличия сейчас получили именно простые врачи и медсестры, ведь несмотря на то, что руководство больниц выполняет важную административную работу, основная ответственность за жизнь людей и титанические усилия в борьбе за них всегда лежит именно на профессиональном персонале : «Медицинское сообщество города и страны в целом выполняет очень важную работу. Нам также нужна поддержка, потому что все работают на максимуме своих возможностей и усилий, часто с переработками и сверхнагрузками. Такие меры, как сейчас, они мотивируют и прибавляют силы на будущую работу».
Со своей стороны заведующий отделением церебральной нейрохирургии областной больницы Андрей также подчеркнул, что все эти награды принадлежат прежде всего всем врачам.
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