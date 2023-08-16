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  • Благодарность от всех горожан: Филатов вручил врачам города и области почетные награды ко Дню Независимости Украины

Благодарность от всех горожан: Филатов вручил врачам города и области почетные награды ко Дню Независимости Украины

Сегодня 18:27
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В Днепре в канун Дня Независимости наградили врачей и медицинских сестер.

Новости Днепра про Благодарность от всех горожан: Филатов вручил врачам города и области почетные награды ко Дню Независимости Украины

Памятные медали, благодарности и ценные подарки получили 14 специалистов муниципальных больниц и одного из известных областных заведений. Церемонию провели в мэрии в начале сессионного заседания 16 августа. «Для нас нет разницы — мы хотим отметить подвиг всех врачей, которые сейчас работают на нужды Сил обороны и лечат наших героев», — сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Врач-анестезиолог Николай отмечает: очень важно, что отличия сейчас получили именно простые врачи и медсестры, ведь несмотря на то, что руководство больниц выполняет важную административную работу, основная ответственность за жизнь людей и титанические усилия в борьбе за них всегда лежит именно на профессиональном персонале : «Медицинское сообщество города и страны в целом выполняет очень важную работу. Нам также нужна поддержка, потому что все работают на максимуме своих возможностей и усилий, часто с переработками и сверхнагрузками. Такие меры, как сейчас, они мотивируют и прибавляют силы на будущую работу».

Со своей стороны заведующий отделением церебральной нейрохирургии областной больницы Андрей также подчеркнул, что все эти награды принадлежат прежде всего всем врачам.

Новости Днепра про Благодарность от всех горожан: Филатов вручил врачам города и области почетные награды ко Дню Независимости УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Благодарность от всех горожан: Филатов вручил врачам города и области почетные награды ко Дню Независимости УкраиныРусский

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