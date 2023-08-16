Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності України

У Дніпрі напередодні Дня Незалежності нагородили лікарів та медичних сестер.

Памʼятні медалі, подяки та цінні подарунки отримали 14 фахівців муніципальних лікарень та одного зі знаних обласних закладів. Церемонію провели у мерії на початку сесійного засідання 16 серпня. «Для нас не має різниці — ми хочемо відзначити подвиг усіх лікарів, які зараз працюють на потреби Сил оборони і лікують наших героїв», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Лікар-анестезіолог пан Микола наголошує: дуже важливо, що відзнаки нині отримали саме прості лікарі та медсестри, адже попри те, що керівництво лікарень виконує важливу адміністративну роботу, основна відповідальність за життя людей і титанічні зусилля у боротьбі за них завжди лежить саме на фаховому персоналі: «Медична спільнота міста і країни в цілому виконує дуже важливу роботу. Нам також потрібна підтримка, бо всі працюють на максимумі своїх можливостей і зусиль, часто з перепрацюваннями і наднавантаженнями. Такі заходи, як зараз, вони мотивують і додають сили на майбутню роботу».

Зі свого боку, завідувач відділення церебральної нейрохірургії обласної лікарні пан Андрій також наголосив, що усі ці нагороди належать насамперед усім лікарям.

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