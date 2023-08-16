Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності України

Памʼятні медалі, подяки та цінні подарунки отримали 14 фахівців муніципальних лікарень та одного зі знаних обласних закладів. Церемонію провели у мерії на початку сесійного засідання 16 серпня. «Для нас не має різниці — ми хочемо відзначити подвиг усіх лікарів, які зараз працюють на потреби Сил оборони і лікують наших героїв», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.
Лікар-анестезіолог пан Микола наголошує: дуже важливо, що відзнаки нині отримали саме прості лікарі та медсестри, адже попри те, що керівництво лікарень виконує важливу адміністративну роботу, основна відповідальність за життя людей і титанічні зусилля у боротьбі за них завжди лежить саме на фаховому персоналі: «Медична спільнота міста і країни в цілому виконує дуже важливу роботу. Нам також потрібна підтримка, бо всі працюють на максимумі своїх можливостей і зусиль, часто з перепрацюваннями і наднавантаженнями. Такі заходи, як зараз, вони мотивують і додають сили на майбутню роботу».
Зі свого боку, завідувач відділення церебральної нейрохірургії обласної лікарні пан Андрій також наголосив, що усі ці нагороди належать насамперед усім лікарям.
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