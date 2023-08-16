Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності України

Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності України

Сьогодні 18:27
просмотров

У Дніпрі напередодні Дня Незалежності нагородили лікарів та медичних сестер.

Новости Днепра про Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності України

Памʼятні медалі, подяки та цінні подарунки отримали 14 фахівців муніципальних лікарень та одного зі знаних обласних закладів. Церемонію провели у мерії на початку сесійного засідання 16 серпня. «Для нас не має різниці — ми хочемо відзначити подвиг усіх лікарів, які зараз працюють на потреби Сил оборони і лікують наших героїв», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Лікар-анестезіолог пан Микола наголошує: дуже важливо, що відзнаки нині отримали саме прості лікарі та медсестри, адже попри те, що керівництво лікарень виконує важливу адміністративну роботу, основна відповідальність за життя людей і титанічні зусилля у боротьбі за них завжди лежить саме на фаховому персоналі: «Медична спільнота міста і країни в цілому виконує дуже важливу роботу. Нам також потрібна підтримка, бо всі працюють на максимумі своїх можливостей і зусиль, часто з перепрацюваннями і наднавантаженнями. Такі заходи, як зараз, вони мотивують і додають сили на майбутню роботу».

Зі свого боку, завідувач відділення церебральної нейрохірургії обласної лікарні пан Андрій також наголосив, що усі ці нагороди належать насамперед усім лікарям.

Новости Днепра про Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Вдячність від усіх містян: Філатов вручив лікарям міста та області почесні нагороди до Дня Незалежності УкраїниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Погода на 16 серпня: на дніпрян чекає спекотний день
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 16 серпня: на дніпрян чекає спекотний день

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Автівки, тепловізори та комплектуючі: Дніпро доправив військовим чергову партію оснащення
Новини Дніпра
Вчора 17:52
Автівки, тепловізори та комплектуючі: Дніпро доправив військовим чергову партію оснащення

Дніпро продовжує забезпечувати військових на передовій автівками, дронами та іншою…

Погода на 15 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадів
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 15 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадів

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Погода на 14 серпня: на дніпрян чекає сонячний день
Новини Дніпра
14.08.2023 06:15
Погода на 14 серпня: на дніпрян чекає сонячний день

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Наверх