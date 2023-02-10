Сколько стоит аренда комнаты в разных районах Днепра: без оплаты коммуналки и всегда с горячей водой (ФОТО)

Снять комнату в Днепре обойдется в два-три раза дешевле, чем арендовать целую квартиру. Но чтобы найти помещение с хорошими условиями – придется «побегать», ведь сейчас на рынке недвижимости в городе таких объявлений не так уж и много. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 комнат в аренду в Днепре и узнали, сколько стоит такое жилье и какие там условия.

При аренде комнаты следует помнить, что в таком жилье, как и при проживании в отдельной квартире, придется платить еще и коммунальные услуги. Но они будут поделены между всеми проживающими.

Снять комнату в районе жилого массива Красный Камень можно за 3 тыс грн в месяц. В комнате 2 спальных места, расположена она в квартире на последнем, 10 этаже дома. Владелец не будет против маленькой кошки или собачки. В комнате ремонт был очень давно, стоит старая мебель и техника.

Аренда комнаты на жилом массиве Победа-4 в Днепре обойдется в 2,5 тыс грн в месяц. За эти деньги можно получить комнату с одним спальным местом, современной техникой и немного старой мебелью. Жилье находится в трехкомнатной квартире, в одной комнате живет хозяйка квартиры. Квартира расположена на 7 этаже панельного дома.

Столько же обойдется месяц проживания в комнате на улице Рабочей. Квартира находится на 5 этаже 5-этажного дома. В квартире есть газовая колонка, то есть горячая вода будет всегда, независимо от наличия электричества. Сделан косметический ремонт, есть необходимая мебель и техника.

Такую же цену просят за проживание в комнате на жилом массиве Тополь в Днепре. Квартира трехкомнатная, в каждой комнате проживает квартирантка, поэтому владелец ищет девушку-арендатора. В комнате и по всей квартире свежий косметический ремонт, есть мебель и техника. Жилье находится на 7 этаже 14 этажного дома. Когда выключают электричество, то в таком доме исчезает отопление и едва можно набрать воду.

Снять комнату в нагорном районе города, недалеко от парка Шевченко обойдется в 2,5 тыс грн в месяц. Расположена квартира на 1 этаже «хрущевки», есть необходимая техника и мебель, постоянно есть горячая вода в кране. В комнате есть шкаф, кровать и трюмо. В другой комнате проживает хозяйка квартиры.

Аналогичная цена аренды комнаты на проспекте Гагарина в Днепре. В этом случае квартира, где сдается комната, также расположена на первом этаже дома, но его высота 9 этажей. В помещении был косметический ремонт, достаточно новая мебель, хозяин говорит, что есть вся необходимая техника.

Проживание недалеко от ЦУМа в Днепре обойдется в 3 тыс грн. Квартира, где находится комната, расположена на 1 этаже трехэтажного дома. Интересное условие – не нужно платить коммунальные платежи, то есть они уже включены в стоимость проживания. В квартире индивидуальное отопление, косметический ремонт. Есть мебель и техника. В соседней комнате проживает хозяйка квартиры.

Аналогичную цену и условия проживания можно найти и на проспекте Сергея Нигояна. Но здесь квартира с комнатой находится на последнем, третьем этаже дома. В комнате много ковров, есть необходимая мебель, техника.

Аренда жилья на 12 квартале в Днепре обойдется в 3 тыс. грн. Квартира находится на 4 этаже 4-этажного дома, в комнате недавно был ремонт, есть два спальных места, необходимая техника. Постоянно горячая вода, проведён интернет.

Снять комнату на проспекте Поля в Днепре будет стоить 4 тыс. грн. Недавно в доме был ремонт, новая мебель, централизованное отопление. Есть необходимая техника.

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