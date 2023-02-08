Как у королевы Великобритании: как выглядит автомобиль за 11,5 млн грн на продажу в Днепре (ФОТО)

На улицах Днепра можно увидеть самые разные автомобили – от тех, что только что выехали с салона до тех, которым уже исполнился не один десяток лет. Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоят новенькие машины в Днепре и собрали ТОП-5 самых дорогих машин, выставленных на продажу.

Самой дорогой машиной, которую удалось найти на продажу в Днепре является Mercedes-Benz Maybach 680 2021 года выпуска. Под капотом у нее 612 лошадиных сил, объем двигателя составляет 6 литров, автоматическая коробка передач и расход бензина 13,3 литра на 100 км. Машина полноприводная, салон отделан деревом, сиденья кожаные, а крыша – панорамная. Стоимость авто 11,5 млн грн или почти 299 тыс дол.

За 11,2 млн грн или 280 тыс дол можно купить автомобиль Porsche 911 2021 года выпуска. Машина уже проехала 9 тыс км. Объем двигателя 3,7 литра, автомобиль полноприводный. Кожаный салон и хорошая комплектация.

Стать владельцем автомобиля McLaren 570S 2016 года выпуска в Днепре можно за 6,4 млн грн или 160 тыс дол. Машина была куплена два года назад на аукционе в США, пригнана сюда и отремонтирована, то есть пережила ДТП. Как сильно была бита и куда пришелся удар – неизвестно, об этом продавец авто умалчивает. Но отмечает, что транспортное средство: «не субмарина, не Франкенштейн, в салоне запах нового авто». Судя по данным, McLaren успел накатать по дорогам Днепра тысячу километров. Объем двигателя 3,8 литра. В машине есть пневматическая подвеска, кузов покрыт керамикой. Как утверждает продавец, на растаможку авто у него ушло 30 тыс дол.

155 тыс дол или 6,2 млн грн обойдется покупка BMW M8 2020 года в Днепре. Объем двигателя машины 4,4 литра, пробег – 6 тыс км. Автомобиль был привезен из США в 2021 году. Техника участвовала в ДТП во время которого был поврежден багажник и ходовая. Как отмечает продавец «после аварии все собрано с новых оригинальных запчастей».

Автомобиль Bentley Bentayga 2016 года выпуска можно купить в Днепре за 150 тыс дол или 6 млн грн. У машины уже было два хозяина, за все время она прошла 33 тыс км, объем двигателя 6 литров, под капотом 608 лошадиных сил и полный привод. Как отмечает продавец: «это эксклюзивная лимитированная серия авто. Общий тираж которого составляет 608 единиц, первый из которых попал в гараж к королеве Великобритании Елизавете II. На машине есть логотипы в виде британского флага – на кузове и в отделке салона».

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