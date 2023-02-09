Когда «скорая» приедет на вызов, а когда придется идти к врачу самостоятельно: разъяснение от Минздрава

В разгар сезон простуд, а погода на улице «способствует» переломам, вывихам и ушибам. Недавно в Украине изменился перечень оснований, когда бригада медицинской помощи приедет на вызов. Так что журналисты dnepr.info решили напомнить читателям, когда следует ожидать приезда «скорой», а когда придется добираться до врача самостоятельно.

Врачи примчатся к человеку, у которого есть симптомы, требующие немедленного вмешательства медиков. В частности, это: сильные судороги, внезапная боль в грудной клетке или сильная головная боль, сопровождающаяся головокружением, тошнотой, острая боль в брюшной полости тела или пояснице.

Вызвать «скорую» следует, когда внезапно ухудшилось зрение, речь и при этом человек стал ощущать сильную слабость в конечностях.

Врачи приедут если гражданин внезапно потерял сознание, стал задыхаться или произошел анафилактический шок, у него началась рвота кровью, кровохарканье или есть значительное наружное кровотечение, резко упало или повысилось давление, произошло нарастание частоты пульса, человек резко побледнел и почувствовал общую слабость.

Прибудет «скорая» если человек получил тепловой удар или сильное переохлаждение, угрожающее жизни, сильные травмы и ушибы или в дыхательные пути попали посторонние предметы. Также следует вызывать врачей при укусах змей и пауков или если у человека происходит приступ острого психического расстройства, а также в других случаях, угрожающих жизни и здоровью.

А вот высокая температура, ушиб или перелом руки не являются основанием для вызова медиков домой.

Отправлять на вызов бригаду медиков или нет решает диспетчер, он же может дать телефону консультацию, направить к семейному врачу или посоветовать другие варианты получения помощи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: