Когда «скорая» приедет на вызов, а когда придется идти к врачу самостоятельно: разъяснение от Минздрава

Врачи примчатся к человеку, у которого есть симптомы, требующие немедленного вмешательства медиков. В частности, это: сильные судороги, внезапная боль в грудной клетке или сильная головная боль, сопровождающаяся головокружением, тошнотой, острая боль в брюшной полости тела или пояснице.
Вызвать «скорую» следует, когда внезапно ухудшилось зрение, речь и при этом человек стал ощущать сильную слабость в конечностях.
Врачи приедут если гражданин внезапно потерял сознание, стал задыхаться или произошел анафилактический шок, у него началась рвота кровью, кровохарканье или есть значительное наружное кровотечение, резко упало или повысилось давление, произошло нарастание частоты пульса, человек резко побледнел и почувствовал общую слабость.
Прибудет «скорая» если человек получил тепловой удар или сильное переохлаждение, угрожающее жизни, сильные травмы и ушибы или в дыхательные пути попали посторонние предметы. Также следует вызывать врачей при укусах змей и пауков или если у человека происходит приступ острого психического расстройства, а также в других случаях, угрожающих жизни и здоровью.
А вот высокая температура, ушиб или перелом руки не являются основанием для вызова медиков домой.
Отправлять на вызов бригаду медиков или нет решает диспетчер, он же может дать телефону консультацию, направить к семейному врачу или посоветовать другие варианты получения помощи.
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