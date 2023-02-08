Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Малая Приднепровская железная дорога находится в парке Глобы в Днепре. Была открыта в 1936 году. На то время это был первый такой «аттракцион» в Украине и второй в мире. В парке есть мини-версия вокзала-станции, два тоннеля – Казацкий и Сичеславский, протяженностью 10 и 30 метров, было две станции – Парковая, где находится управление дорогой и еще одна, а также депо, почти как на настоящем вокзале.
Детская железная дорога – малая копия настоящей железной дороги. Она была оборудована телеграфом, на станциях были громкоговорители.
Во время Второй мировой войны дорога была практически полностью разрушена. Оккупанты сожгли станции, разобрали рельсы и уничтожили технику. В 1944 году ее восстановили, но не до конца. Так «железка» лишилась одной станции, но сохранила первоначальную длину маршрута – 1,6 км. В дальнейшем планировалось его увеличить до 3 км, но это осталось только в планах. Позже было ликвидировано депо.
Специально для детской железной дороги на местном вагоноремонтном заводе были построены два вагона. Они были оборудованы электроосвещением и отапливались. Кататься на поезде дети могли и зимой, и летом.
Малая Приднепровская «железка» появилась в парке не как аттракцион, а в первую очередь как профориентационное направление для школьников. Дети могли ознакомится с работой диспетчера, железнодорожника, машиниста, вагоновожатого, проводника, дежурного по станции и начать изучать эти специальности с самого детства. Детям выдавали форму и посвящали во все тонкости работы железной дороги.
«В свое время брат обучался на этой дороге, а я за ним увязалась. Было интересно. Поработала проводником вагона и на стрелке. После смены был обязательный «разбор полетов». Ведь все там обучались и надо было знать и понимать весь процесс работы железной дороги. Было интересно», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Татьяна Кулаковская.
Но в последние годы детская железная дорога работала все меньше и меньше, пока вовсе не остановилась. В 2021 году поезд от станции отъезжал всего два раза.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
На улицах Днепра можно увидеть самые разные автомобили – от…
В Днепропетровской области зафиксировали два случая бешенства.
В Днепре воры крушат почтоматы в подъездах.
Бывший защитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко умер…
Днепропетровщина стала антилидером по числу смертей.
На спутниковом снимке 50-летней давности нашли огромную нецензурную надпись.
На улицах Днепра можно увидеть самые разные автомобили – от тех, что только что выехали с салона до тех, которым уже исполнился не один десяток лет. Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоят новенькие машины в Днепре и собрали ТОП-5 самых…
В Днепропетровской области зафиксировали два случая бешенства.
В Днепре воры крушат почтоматы в подъездах.
Сегодня, 8 февраля, в Турции снова произошли новые землетрясения на юге и в центре страны.
Бывший защитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет.
В Киеве задержан мужчина, который в Днепре объявил себя президентом Украины.
В Днепре неизвестный мужчина обворовывал автомобили: он взламывал замки на дверях или разбивал окна, после чего проникал в салон и похищал ценное имущество.
В Днепре в ближайшие дни будет настоящая морозная зима.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!