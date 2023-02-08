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  • Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:39
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Детская железная дорога – один из символов Днепра. Более 85 лет она катала всех маленьких жителей Днепра по парку, знакомила с работой машиниста и дежурного по станции, тут было подготовлено немало машинистов, диспетчеров и дежурных, которые позже пошли работать уже на «Укрзализницю».

Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Малая Приднепровская железная дорога находится в парке Глобы в Днепре. Была открыта в  1936 году. На то время это был первый такой «аттракцион» в Украине и второй в мире. В парке есть мини-версия вокзала-станции, два тоннеля – Казацкий и Сичеславский, протяженностью 10 и 30 метров, было две станции – Парковая, где находится управление дорогой и еще одна, а также депо, почти как на настоящем вокзале.

Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Детская железная дорога – малая копия настоящей железной дороги. Она была оборудована телеграфом, на станциях были громкоговорители.

Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Во время Второй мировой войны дорога была практически полностью разрушена. Оккупанты сожгли станции, разобрали рельсы и уничтожили технику. В 1944 году ее восстановили, но не до конца. Так «железка» лишилась одной станции, но сохранила первоначальную длину маршрута – 1,6 км. В дальнейшем планировалось его увеличить до 3 км, но это осталось только в планах. Позже было ликвидировано депо.

Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Специально для детской железной дороги на местном вагоноремонтном заводе были построены два вагона. Они были оборудованы электроосвещением и отапливались. Кататься на поезде дети могли и зимой, и летом.

Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Малая Приднепровская «железка» появилась в парке не как аттракцион, а в первую очередь как профориентационное направление для школьников. Дети могли ознакомится с работой диспетчера, железнодорожника, машиниста, вагоновожатого, проводника, дежурного по станции и начать изучать эти специальности с самого детства. Детям выдавали форму и посвящали во все тонкости работы железной дороги.

Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

«В свое время брат обучался на этой дороге, а я за ним увязалась. Было интересно. Поработала проводником вагона и на стрелке. После смены был обязательный «разбор полетов». Ведь все там обучались и надо было знать и понимать весь процесс работы железной дороги. Было интересно», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Татьяна Кулаковская.

Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

Но в последние годы детская железная дорога работала все меньше и меньше, пока вовсе не остановилась. В 2021 году поезд от станции отъезжал всего два раза.

Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)

 

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вагоны с отоплением, депо и две станции: как раньше выглядела детская железная дорога в Днепре (ФОТО)Русский

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