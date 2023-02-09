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  • Коли «швидка» приїде на виклик, а коли доведеться йти до лікаря самостійно: роз’яснення від МОЗ

Коли «швидка» приїде на виклик, а коли доведеться йти до лікаря самостійно: роз’яснення від МОЗ

Сьогодні 17:22
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У розпалі сезон застуд, а погода на вулиці «сприяє» переломам, вивихам та забиттям. Віднедавна в Україні змінився перелік підстав, коли бригада медичної допомоги приїде на виклик. Тож журналісти dnepr.info вирішили нагадати читачам, коли варто очікувати приїзду «швидкої», а коли доведеться діставатись до лікаря самостійно.

Новости Днепра про Коли «швидка» приїде на виклик, а коли доведеться йти до лікаря самостійно: роз’яснення від МОЗ

Лікарі примчать до людини, у якої є симптоми, що вимагають невідкладного втручання медиків. Зокрема це: сильні судоми, раптовий біль в грудній клітині чи сильний головний біль, що супроводжується запамороченням, нудотою, гострий біль у черевній порожнині тіла або попереку.

Викликати «швидку» слід коли раптово погіршився зір, мовлення і при цьому людина почала відчувати сильну слабкість у кінцівках.

Лікарі приїдуть якщо громадянин раптово знепритомнів, став задихатись або стався анафілактичний шок, у нього розпочалось блювання кров’ю, кровохаркання або є значна зовнішня кровотеча, різко впав або підвищився тиск, сталось наростання частоти пульсу, людина різко зблідла і відчула загальну слабкість.

Прибуде «швидка» якщо людина отримала тепловий удар або сильне переохолодження, що загрожує життю, сильні травми та забиття або у дихальні шляхи потрапили сторонні предмети. Також слід визивати лікарів при укусах змій та павуків або якщо у людини відбувається приступ гострого психічного розладу та в інших випадках які загрожують життю та здоров’ю людини.

А от висока температура, забиття або перелам руки не є підставою для виклику медиків додому.

Чи відправляти на виклик бригаду медиків чи ні вирішує диспетчер, він же може дати телефону консультацію, скерувати до сімейного лікаря чи порадити інші варіанти отримання допомоги.

 

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Новости Днепра про Коли «швидка» приїде на виклик, а коли доведеться йти до лікаря самостійно: роз’яснення від МОЗУкраїнська Новости Днепра про Коли «швидка» приїде на виклик, а коли доведеться йти до лікаря самостійно: роз’яснення від МОЗРусский

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