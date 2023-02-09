Бабушка на час и в аренду: на Днепропетровщине начался необычный бизнес

В «аренду» хотели сдавать бабушку со всеми документами, которые бы подтверждали родство с заинтересованным клиентом. Автор также указывал, что бабушка все же настоящая, ее нужно будет кормить, за старым больным человеком нужно будет ухаживать. «Вы помогаете им, а они помогают вам», — говорилось в объявлении.
Уже через несколько часов, когда скриншот объявления разлетелся по новостным сайтам, в том числе и Днепра, объявление было удалено.
Журналисты dnepr.info решили выяснить, какие услуги в целом можно найти на досках объявлений от бабушек Днепра, области и Украины.
«Бабушка на час» готова сидеть с ребенком пару часов в день и забирать его со школы. В среднем по Днепру за такую услугу цены колеблются от 200 до 300 грн.
Бабушку также можно нанять на день или на ночь, если оба родителя ребенка работают в ночную смену и чадо не с кем оставить. Авто объявления готова «работать» с дошкольниками и школьниками. Временная бабушка отведет и приведет ребенка со школы, садика, кружка. Оплата почасовая.
Если ребенку будет мало одной бабушки, то «арендовать» можно бабушку с дедушкой. Они готовы развлекать чадо с помощью разных культурных программ, кормить, гулять с ним на площадки. Возможно даже временное нахождение ребенка у них дома. Стоимость услуг оговаривается индивидуально.
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