Бабуся на годину та в оренду: на Дніпропетровщині розпочали незвичайний бізнес

Сьогодні на сайті оголошень в Україні з'явилася незвичайна пропозиція. Автор пропонував здавати бабусь в оренду та вважав, що послуга буде цікава тим, хто хоче отримати відстрочку від мобілізації.

В «оренду» хотіли здавати бабусю з усіма документами, які б підтверджували рідство із зацікавленим клієнтом. Автор також вказував, що бабуся все ж таки справжня, її треба буде годувати, за старою хворою людиною треба буде доглядати. «Ви допомагаєте їм, а вони допомагають вам», – говорилося в оголошенні.

Вже за кілька годин, коли скріншот оголошення розлетівся по сайтах новин, у тому числі і Дніпра, оголошення було видалено.

Журналісти dnepr.info вирішили з’ясувати, які послуги можна знайти на дошках оголошень від бабусь Дніпра, області та України.

«Бабуся на годину» готова сидіти з дитиною пару годин на день і забирати її зі школи. У середньому по Дніпру за таку послугу ціни коливаються від 200 до 300 грн.

Бабусю також можна найняти на день або на ніч, якщо обидва батьки дитини працюють у нічну зміну і чадо нема з ким залишити. Авто оголошення готова «працювати» з дошкільнятами та школярами. Тимчасова бабуся відведе та приведе дитину зі школи, садка, додаткових занять. Оплата погодинна.

Якщо дитині буде мало однієї бабусі, то «орендувати» можна бабусю з дідусем. Вони готові розважати дитину за допомогою різних культурних програм, годувати, гуляти з ним на майданчику. Можливе навіть тимчасове перебування дитини у них удома. Вартість послуг оговорюється індивідуально.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: