Скільки коштує оренда кімнати у різних районах Дніпра: без оплати комуналки та завжди з гарячою водою (ФОТО)

Винайняти кімнату у Дніпрі обійдеться в два-три рази дешевше, ніж орендувати цілу квартиру. Але аби знайти помешкання з гарними умовами – доведеться «побігати», адже нині на ринку нерухомості у місті таких оголошень не так багато. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-10 кімнат в оренду в Дніпрі та дізнались, скільки коштує таке житло і які там є умови.

Орендуючі кімнату слід пам’ятати, що в такому житлі, як і при оренді квартири, слід буде сплачувати ще й комунальні послуги. Але вони будуть поділені рівно, між усіма мешканцями житла.

Винайняти кімнату в районі житлового масиву Червоний Камінь можна за 3 тис грн на місяць. У кімнаті 2 спальних місця, розташована вона в квартирі на останньому, 10 поверсі будинку. Власник не буде проти маленької кішки чи собачки. У кімнаті ремонт був дуже давно, старі меблі та техніка.

Оренда кімнати на житловому масиві Перемога-4 у Дніпрі обійдеться 2,5 тис грн на місяць. За ці гроші можна отримати кімнату з одним спальним місцем та сучасну техніку та трошки застарілі меблі. Житло знаходиться в трикімнатній квартирі, в одні кімнати живе господиня помешкання. Квартира розташована на 7 поверсі панельного будинку.

Стільки ж коштуватиме місяць проживання в кімнаті на вулиці Робочій. Квартира знаходиться на 5 поверсі 5-поверхового будинку. У квартирі є газова колонка, тобто гаряча вода буде завжди, незалежно від наявності електрики. Зроблено косметичний ремонт, є необхідні меблі та техніка.

Таку саму ціну просять за проживання у кімнаті на житловому масиві Тополя у Дніпрі. Квартира трикімнатна, в кожній проживає квартирантка, тож власник шукає дівчину-орендатора. У кімнаті та по всій квартирі свіжий косметичний ремонт, є меблі та техніка. Житло знаходиться на 7 поверсі 14 поверхового будинку. Коли вимикають електрику, то в такому будинку зникає опалення та ледь можна набрати воду.

Винайняти кімнату в нагірному районі міста, неподалік парку Шевченка обійдеться у 2,5 тис грн на місяць. Розташована квартира на 1 поверхі «хрущівки», є необхідна техніка та меблі, постійно є гаряча вода в крані. У кімнаті є шкапа, ліжко та трюмо. В іншій кімнаті проживає господиня квартири.

Аналогічна ціна за оренду кімнати на проспекті Гагаріна у Дніпрі. В цьому випадку квартира, де здається кімната також розташована на першому поверсі будинку, але його висота 9 поверхів. В приміщенні був косметичний ремонт, доволі нові меблі, господар говорить, що є вся необхідна техніка.

Проживання неподалік ЦУМу у Дніпрі обійдеться у 3 тис грн. Квартира, де знаходиться кімната, розташована на 1 поверхі триповерхового будинку. Цікава умова – не потрібно сплачувати комунальні платежі, тобто вони вже включені у вартість проживання. У квартирі індивідуальне опалення, косметичний ремонт. Є меблі та техніка. В сусідній кімнаті мешкає власниця помешкання.

Аналогічна ціна та умови проживання можна знайти і на проспекті Сергія Нігояна. Але тут квартира з кімнатою знаходиться на останньому, третьому поверсі будинку. В кімнаті багато килимів, є необхідні меблі, техніка.

Оренда житла на 12 кварталі у Дніпрі обійдеться у 3 тис грн. Квартира знаходиться на 4 поверсі 4-поверхового будинку, в кімнаті нещодавно був ремонт, є два спальних місця, є необхідна техніка. Постійно гаряча вода, проведений інтернет.

Винайняти кімнату на проспекті Поля у Дніпрі коштуватиме 4 тис грн. Нещодавно в помешканні був ремонт, нові меблі, централізоване опалення. Є необхідна техніка.

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