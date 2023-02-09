Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

В середине 1970-х годов уже построена новая набережная с новой дорогой и прогулочной пешеходной зоной.
Проложены новые магистрали, но часть памятников еще отсутствует и появится позже.
Колесо обозрения на Монастырском острове появилось еще в довоенные годы. Несколько раз его меняли, устанавливая все более «высокую» модель.
Там же на острове работала водноспортивная база, которая существует до сих пор.
Аллея у бывшего Горного института всегда была многолюдной – в основном тут собирались студенты вуза. На аллее стояли лавочки с необычным дизайном.
Проспект Богдана Хмельницкого назывался улицей Днепропетровской.
На проспекте Гагарина появился знаменитый первый или «Синий» корпус ДНУ им. О. Гончара. В те годы он считался высоткой, а его фасад был непохож ни на один дом в Днепре.
Слобожанский проспект был одной из самых «загруженных» дорог и в 1970-е годы.
Жилмассив Солнечный только построили. До этого на территории находились частные дома.
На жилмассиве Победа заработал первый магазин самообслуживания. Тут было около 15 касс, а на прилавках было все: от духов до молока.
фото: блог Артема Костюка, gazeta.ua
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