Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

1970-е годы можно назвать рассветом послевоенного Днепра. В городе начинают появляться новые жилмассивы, строятся дома, появилось несколько магазинов самообслуживания, модернизируются кинотеатры. На улицах в центре города еще не много автомобилей, не началось строительство метро. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов.

В середине 1970-х годов уже построена новая набережная с новой дорогой и прогулочной пешеходной зоной.

Проложены новые магистрали, но часть памятников еще отсутствует и появится позже.

Колесо обозрения на Монастырском острове появилось еще в довоенные годы. Несколько раз его меняли, устанавливая все более «высокую» модель.

Там же на острове работала водноспортивная база, которая существует до сих пор.

Аллея у бывшего Горного института всегда была многолюдной – в основном тут собирались студенты вуза. На аллее стояли лавочки с необычным дизайном.

Проспект Богдана Хмельницкого назывался улицей Днепропетровской.

На проспекте Гагарина появился знаменитый первый или «Синий» корпус ДНУ им. О. Гончара. В те годы он считался высоткой, а его фасад был непохож ни на один дом в Днепре.

Слобожанский проспект был одной из самых «загруженных» дорог и в 1970-е годы.

Жилмассив Солнечный только построили. До этого на территории находились частные дома.

На жилмассиве Победа заработал первый магазин самообслуживания. Тут было около 15 касс, а на прилавках было все: от духов до молока.

фото: блог Артема Костюка, gazeta.ua

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