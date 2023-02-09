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  • Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Сегодня 13:06
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1970-е годы можно назвать рассветом послевоенного Днепра. В городе начинают появляться новые жилмассивы, строятся дома, появилось несколько магазинов самообслуживания, модернизируются кинотеатры. На улицах в центре города еще не много автомобилей, не началось строительство метро. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

В середине 1970-х годов уже построена новая набережная с новой дорогой и прогулочной пешеходной зоной.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Проложены новые магистрали, но часть памятников еще отсутствует и появится позже.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Колесо обозрения на Монастырском острове появилось еще в довоенные годы. Несколько раз его меняли, устанавливая все более «высокую» модель.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Там же на острове работала водноспортивная база, которая существует до сих пор.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Аллея у бывшего Горного института всегда была многолюдной – в основном тут собирались студенты вуза. На аллее стояли лавочки с необычным дизайном.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Проспект Богдана Хмельницкого назывался улицей Днепропетровской.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

На проспекте Гагарина появился знаменитый первый или «Синий» корпус ДНУ им. О. Гончара. В те годы он считался высоткой, а его фасад был непохож ни на один дом в Днепре.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Слобожанский проспект был одной из самых «загруженных» дорог и в 1970-е годы.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

Жилмассив Солнечный только построили. До этого на территории находились частные дома.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

На жилмассиве Победа заработал первый магазин самообслуживания. Тут было около 15 касс, а на прилавках было все: от духов до молока.

Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годов

фото: блог Артема Костюка, gazeta.ua

 

 

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Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годовУкраїнська Новости Днепра про Магазин самообслуживания и новые жилмассивы: ТОП-10 редких фото Днепра 1970-х годовРусский

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