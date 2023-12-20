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Бесплатный проезд для школьников в Днепре: оставят ли его на зимние каникулы

Сегодня 12:16
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Для школьников Днепра оставили льготный проезд и на каникулы.

Новости Днепра про Бесплатный проезд для школьников в Днепре: оставят ли его на зимние каникулы

Об этом сообщили в горсовете.

Уже в эту субботу, 23 декабря, у школьников начинаются зимние каникулы, которые продлятся 2 недели. За парты учащиеся должны вернуться 8 января. В горсовете напомнили, что во время каникул для детей также действуют льготы по проезду в общественном транспорте.

При наличии учащегося билета школьники могут бесплатно ездить в трамваях, троллейбусах и метро. Скидка есть и на автобусы и маршрутки – 25% от стоимости проезда.

Поэтому даже на каникулах вы можете пользоваться билетом и льготами, которые он предоставляет. Главное не забывать ученический билет, потому что без него нужно платить полную стоимость поездки.

Напомним, ранее в Днепре были введены ограничения для льготников. Теперь в неограниченном количестве они могут ездить только с 10 до 15 часов дня. Во часы пик водители могут брать льготников бесплатно, но только нескольких за раз.

До 10.00 и после 15.00 количество пассажиров льготных категорий уменьшено до 2 человек для автобусов малой вместимости, до 4 – для автобусов средней вместимости и до 6 – для автобусов большой вместимости.

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