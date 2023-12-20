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Безкоштовний проїзд для школярів у Дніпрі: чи залишать його на зимові канікули

Сьогодні 12:16
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Для школярів Дніпра залишили пільговий проїзд і на канікули.

Новости Днепра про Безкоштовний проїзд для школярів у Дніпрі: чи залишать його на зимові канікули

Про це повідомили у міськраді. 

Вже цієї суботи, 23 грудня, у школярів розпочинаються зимові канікули, які триватимуть 2 тижні. За парти учні мають повернутися 8 січня. У міськраді нагадали, що під час канікул для дітей також діють пільги на проїзд у громадському транспорті. 

За наявності учнівського квитка школярі можуть безкоштовно їздити в трамваях, тролейбусах та метро. Знижка є і на автобуси та маршрутки – 25% від вартості проїзду. 

Тому навіть на канікулах ви можете користуватись квитком та пільгами, які він надає. Головне не забувати учнівський квиток, бо без нього треба платити повну вартість поїздки. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі ввели обмеження для пільговиків. Відтепер у необмеженій кількості вони можуть їздити лише з 10 до 15 години дня. У часи пік водії можуть брати пільговиків безкоштовно, але тільки кількох за раз. 

До 10:00 та після 15:00 кількість пасажирів пільгових категорій зменшена до 2 осіб для автобусів малої місткості, до 4 – для автобусів середньої місткості та до 6 – для автобусів великої місткості.

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Новости Днепра про Безкоштовний проїзд для школярів у Дніпрі: чи залишать його на зимові канікулиУкраїнська

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