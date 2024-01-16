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Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления

Сегодня 14:54
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Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления

Сегодня, 16 января, в Днепре по некоторым адресам нет воды и отопления.

Так, в связи с проведением аварийных работ КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:

  • спуска Крутогорный;
  • ул. Баррикадная (на участке от ул. Якова Самарского до спуска Крутогорный);
  • просп. Богдана Хмельницкого, 160–220;
  • ул. Батумская, 34-62;
  • ул. Титова, 1-11;
  • ул. Украинская, 1-100 (с. Новоалександровка);
  • ул. Шевченко, 1-10 (с. Новоалександровка);
  • ул. Чаплинская, 1-139 (пос. Чапли).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Также из-за проведения аварийно-восстановительных работ на теплосети КП «Теплоэнерго» прекращена подача тепла на:

  • ул. Архитектора Олега Петрова, 11, 11-А;
  • просп. Гагарина, 12.

Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в части Павлограда пропал свет: в чем дело.

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