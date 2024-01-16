Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления

Напомним, ранее мы писали, что в части Павлограда пропал свет: в чем дело.

Сегодня, 16 января, в Днепре по некоторым адресам нет воды и отопления.

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