Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления

Сегодня, 16 января, в Днепре по некоторым адресам нет воды и отопления.
Так, в связи с проведением аварийных работ КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Также из-за проведения аварийно-восстановительных работ на теплосети КП «Теплоэнерго» прекращена подача тепла на:
Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в части Павлограда пропал свет: в чем дело.
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