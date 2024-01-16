У частині Павлограда зникло світло: у чому річ

У вівторок, 16 січня, у Павлограді відбулось аварійне відключення електроживлення міста. Тривають ремонтні роботи, повідомили на сторінці міськради.
Однак там зауважили, що це сталося через аварійні відключення на території області. У самому місті аварій не зафіксовано.
Спостерігаються аварійні відключення електроенергії по Дніпропетровській області. Всі служби працюють над відновленням електропостачання, – йдеться у повідомленні.
Скоріш за все, відключення пов’язані з негодою.
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