У частині Павлограда зникло світло: у чому річ

У Павлограді на Дніпропетровщині подекуди зникло світло.

У вівторок, 16 січня, у Павлограді відбулось аварійне відключення електроживлення міста. Тривають ремонтні роботи, повідомили на сторінці міськради.

Однак там зауважили, що це сталося через аварійні відключення на території області. У самому місті аварій не зафіксовано.

Спостерігаються аварійні відключення електроенергії по Дніпропетровській області. Всі служби працюють над відновленням електропостачання, – йдеться у повідомленні.

Скоріш за все, відключення пов’язані з негодою.

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