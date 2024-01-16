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В части Павлограда исчез свет: в чем дело

Сегодня 14:52
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В Павлограде на Днепропетровщине кое-где исчез свет.

Новости Днепра про В части Павлограда исчез свет: в чем дело

Во вторник, 16 января, в Павлограде произошло аварийное отключение электропитания города. Продолжаются ремонтные работы, сообщили на странице горсовета.

Однако там заметили, что это произошло из-за аварийных отключений на территории области. В самом городе аварий не зафиксировано.

Наблюдаются аварийные отключения электроэнергии в Днепропетровской области. Все службы работают над восстановлением электроснабжения, — говорится в сообщении.

Скорее всего, отключения связаны с непогодой.

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Новости Днепра про В части Павлограда исчез свет: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про В части Павлограда исчез свет: в чем делоРусский

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