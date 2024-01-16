В части Павлограда исчез свет: в чем дело

Наблюдаются аварийные отключения электроэнергии в Днепропетровской области. Все службы работают над восстановлением электроснабжения, — говорится в сообщении.

Однако там заметили, что это произошло из-за аварийных отключений на территории области. В самом городе аварий не зафиксировано.

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