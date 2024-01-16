В части Павлограда исчез свет: в чем дело

Во вторник, 16 января, в Павлограде произошло аварийное отключение электропитания города. Продолжаются ремонтные работы, сообщили на странице горсовета.
Однако там заметили, что это произошло из-за аварийных отключений на территории области. В самом городе аварий не зафиксировано.
Наблюдаются аварийные отключения электроэнергии в Днепропетровской области. Все службы работают над восстановлением электроснабжения, — говорится в сообщении.
Скорее всего, отключения связаны с непогодой.
Читайте также:
Автор:
Госаудитслужба обнаружила ряд нарушений в Новомосковске.
Возгорание возникло в пристроенной к зданию пансионата одноэтажной котельной.
Еще есть время зарядить телефон!
Коммунальщики из Павлограда жалуются на женщину, которая угрожала сломать им…
Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города. Частные дома хороши тем, что в них нет соседей за стенкой, можно самостоятельно регулировать уровень отопления в холодное время года. Вместе с тем, к таким домам часто «прилагается» двор на…
Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.
Днепряне нашли свой "Буковель".
Важная информация!
Это уже второе голосование, которое "провалили" депутаты.
В Днепре открылась первая в Украине автошкола, где люди с инвалидностью могут научиться управлять грузовиками и получить категорию С1.
Одним из главных факторов при расчете пенсии является страховой стаж. Начисляют его работающему только если он получает «официальную» зарплату, а работодатель платит за него налоги в Пенсионный фонд Украины. Если средства не были уплачены – этот период не учитывается.
В Днепре снова участились случаи отравления домашних животных.
Продолжается проверка.
Госаудитслужба обнаружила ряд нарушений в Новомосковске.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!