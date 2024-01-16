У Дніпрі відкрили першу в Україні школу, де людей з інвалідністю вчать керувати вантажівками

Наразі в Україні люди з інвалідністю можуть навчитися керувати лише легковими автомобілями. Однак у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) запускають пілотний проєкт з навчання людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1.
Про це йдеться в повідомленні МВС.
Перших водіїв навчатимуть у Дніпрі. Поки що МВС тестує запит на цю послугу. Якщо виявиться, що попит на таке навчання є, тоді школи відкриють і в інших містах України.
У МВС вважають, що відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування.
Курс традиційно складається з теоретичної частини підготовки, яка триває 74 години, та практичної — 58,5 годин. Учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.
Навчатися можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору, які отримали дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.
Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:
У Дніпрі школа діє на базі Університету внутрішніх справ, що на проспекті Гагаріна, 26. +38 (067) 636-97-40 (керівник автошколи)
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