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У Дніпрі відкрили першу в Україні школу, де людей з інвалідністю вчать керувати вантажівками

Сьогодні 12:56
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У Дніпрі відкрилася перша в Україні автошкола, де люди з інвалідністю можуть навчитися кермувати вантажівками та отримати категорію С1.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрили першу в Україні школу, де людей з інвалідністю вчать керувати вантажівками

Наразі в Україні люди з інвалідністю можуть навчитися керувати лише легковими автомобілями. Однак у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) запускають пілотний проєкт з навчання людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1.

Про це йдеться в повідомленні МВС.

Перших водіїв навчатимуть у Дніпрі. Поки що МВС тестує запит на цю послугу. Якщо виявиться, що попит на таке навчання є, тоді школи відкриють і в інших містах України. 

У МВС вважають, що відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування.

Курс традиційно складається з теоретичної частини підготовки, яка триває 74 години, та практичної — 58,5 годин. Учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

Навчатися можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору, які отримали дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.

Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

  • Копію паспорта громадянина України.
  • Копію облікової картки платника податків.
  • Медичну довідку форма №083/о.
  • Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

У Дніпрі школа діє на базі Університету внутрішніх справ, що на проспекті Гагаріна, 26. +38 (067) 636-97-40 (керівник автошколи)

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