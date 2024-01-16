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В Днепре открыли первую в Украине школу, где людей с инвалидностью учат управлять грузовиками

Сегодня 12:56
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В Днепре открылась первая в Украине автошкола, где люди с инвалидностью могут научиться управлять грузовиками и получить категорию С1.

Новости Днепра про В Днепре открыли первую в Украине школу, где людей с инвалидностью учат управлять грузовиками

Сейчас в Украине люди с инвалидностью могут научиться управлять только легковыми автомобилями. Однако в Министерстве внутренних дел (МВД) запускают пилотный проект по обучению людей с инвалидностью на получение водительских прав категории С1.

Об этом говорится в сообщении МВД.

Первых водителей будут учить в Днепре. Пока что МВД тестирует запрос на эту услугу. Если окажется, что спрос на такое обучение есть, школы откроют и в других городах Украины.

В МВД считают, что соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства.

Курс традиционно состоит из теоретической части подготовки, которая длится 74 часа, и практической — 58,5 часов. Учащиеся будут проходить практику в автошколе на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.

Учиться могут люди с нарушением опорно-двигательного аппарата нарушением функций слуха и зрения, которые получили действительную на дату представления документов медицинскую справку формы №083/о.

Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:

  • Копия паспорта гражданина Украины.
  • Копию учетной карточки налогоплательщика.
  • Медицинскую справку форма №083/о.
  • Фотографию размером 3,5 х 4,5 см.

В Днепре школа действует на базе Университета внутренних дел на проспекте Гагарина, 26. +38 (067) 636-97-40 (руководитель автошколы)

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