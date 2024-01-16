Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та опалення

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі за деякими адресами немає води та опалення.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт КП “Дніпроводоканал” припинено водопостачання:
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Також через проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі КП «Теплоенерго» припинено подачу тепла на:
Водопостачання та подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у частині Павлограда зникло світло: у чому річ.
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