Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та опалення

Водопостачання та подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі за деякими адресами немає води та опалення.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт КП “Дніпроводоканал” припинено водопостачання:

узвозу Крутогірний;

вул. Барикадна (на ділянці від вул. Якова Самарського до узвозу Крутогірний);

просп. Богдана Хмельницького, 160-220;

вул. Батумська, 34-62;

вул. Українська, 1-100 (с. Новоолександрівка);

вул. Шевченка, 1-10 (с. Новоолександрівка);

вул. Чаплинська, 1-139 (сел. Чаплі).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Також через проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі КП «Теплоенерго» припинено подачу тепла на:

вул. Архітектора О. Петрова, 11, 11-А;

просп. Гагаріна, 12.

Водопостачання та подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у частині Павлограда зникло світло: у чому річ.

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