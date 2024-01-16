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Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та опалення

Сьогодні 14:54
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Водопостачання та подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.

Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та опалення

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі за деякими адресами немає води та опалення.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт КП “Дніпроводоканал” припинено водопостачання:

  • узвозу Крутогірний;
  • вул. Барикадна (на ділянці від вул. Якова Самарського до узвозу Крутогірний);
  • просп. Богдана Хмельницького, 160-220;
  • вул. Батумська, 34-62;
  • вул. Українська, 1-100 (с. Новоолександрівка);
  • вул. Шевченка, 1-10 (с. Новоолександрівка);
  • вул. Чаплинська, 1-139 (сел. Чаплі).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Також через проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі КП «Теплоенерго» припинено подачу тепла на:

  • вул. Архітектора О. Петрова, 11, 11-А;
  • просп. Гагаріна, 12.

Водопостачання та подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у частині Павлограда зникло світло: у чому річ.

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Новости Днепра про Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води та опаленняУкраїнська

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