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  • Адвокат копа из Днепра, застрелившего нарушителя, рассказала берет ли деньги за свою работу

Адвокат копа из Днепра, застрелившего нарушителя, рассказала берет ли деньги за свою работу

Сегодня 14:20
просмотров

Адвокатка полицейского, которого подозревают в превышении своих полномочий и умышленном убийстве, защищает его бесплатно.

Новости Днепра про Адвокат копа из Днепра, застрелившего нарушителя, рассказала берет ли деньги за свою работу

Об этом Юлия Сегеда рассказала на своей Facebook-странице.

По словам Юлии, к делу она присоединилась вечером 29 августа, когда произошел инцидент. Свои услуги адвокат предоставляет бесплатно. Это подтверждает договор, заключенный ею с подзащитным.

Я вступила в это дело еще вечером 29 августа, когда было задержание патрульного. Мое решение было принципиальным. В моем договоре написано, что я предоставляю услуги бесплатно. Этот договор есть и в полиции и в суде, — пишет Юлия.

Также Юлия Сегеда прокомментировала вылившийся на патрульную хейт, которая открыла сбор на адвоката для себя.

Что касается сбора средств, то это право пострадавшей девушки, а право людей помочь. Люди захотели додонить, они это сделали. Ваше какое дело? Что касается сбора на адвоката патрульной, то это тоже ее дело. У патрульной девушки другой адвокат, — прокомментировала правозащитница.

 

Новости Днепра про Адвокат копа из Днепра, застрелившего нарушителя, рассказала берет ли деньги за свою работу

Напомним, что ранее напарница подозреваемого полицейского Анастасия объявила сбор на адвоката для патрульных. Девушке удалось собрать более 900 тысяч гривен.

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