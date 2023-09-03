Адвокат копа из Днепра, застрелившего нарушителя, рассказала берет ли деньги за свою работу

Адвокатка полицейского, которого подозревают в превышении своих полномочий и умышленном убийстве, защищает его бесплатно.

Об этом Юлия Сегеда рассказала на своей Facebook-странице.

По словам Юлии, к делу она присоединилась вечером 29 августа, когда произошел инцидент. Свои услуги адвокат предоставляет бесплатно. Это подтверждает договор, заключенный ею с подзащитным.

Я вступила в это дело еще вечером 29 августа, когда было задержание патрульного. Мое решение было принципиальным. В моем договоре написано, что я предоставляю услуги бесплатно. Этот договор есть и в полиции и в суде, — пишет Юлия.

Также Юлия Сегеда прокомментировала вылившийся на патрульную хейт, которая открыла сбор на адвоката для себя.

Что касается сбора средств, то это право пострадавшей девушки, а право людей помочь. Люди захотели додонить, они это сделали. Ваше какое дело? Что касается сбора на адвоката патрульной, то это тоже ее дело. У патрульной девушки другой адвокат, — прокомментировала правозащитница.

Напомним, что ранее напарница подозреваемого полицейского Анастасия объявила сбор на адвоката для патрульных. Девушке удалось собрать более 900 тысяч гривен.

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