8 марта и другие праздники: сколько дней жители Днепра будут отдыхать в первый месяц весны
8 марта и другие праздники: сколько дней жители Днепра будут отдыхать в первый месяц весны
Сегодня 10:02
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В первом весеннем месяце в Украине будут отмечать несколько особых праздников - День рождения Тараса Шевченко, День украинского добровольца и Международный женский день 8 марта, вокруг которого идут споры - отменить его или оставить. Также в марте 2024 года будет ряд профессиональных и международных праздников.
Итак, что будем отмечать, сколько будет рабочих дней и когда выходные — читайте в материале.
Официальные выходные дни в марте 2024 года — это субботы и воскресенья. Праздник 8 марта выпадает на пятницу и в мирное время должен быть выходным днем. Но в соответствии с Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» во время военного положения дополнительные выходные отменяются.
Всего в марте 31 календарный день, из них 21 рабочий день и 10 выходных. Выходные в марте 2024 года: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
А так выглядит календарь праздников и памятных дат в марте 2024 года:
1 марта — Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.
3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой.
8 марта — Международный женский день.
9 марта — День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея, День землеустроителя Украины.
14 марта — День украинского добровольца, Международный день числа «Пи».
15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день сна.
17 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день планетариев.
19 марта — Международный день клиента.
20 марта — День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости.
21 марта — 27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации.
21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день лесов.
22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
23 марта — Всемирный метеорологический день.
24 марта — Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.
25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.
26 марта — День Национальной гвардии Украины.
27 марта — Международный день театра, День нефролога.
30 марта — Час Земли.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине предлагают отменить 8 марта. Вместо этого предлагают ввести День украинской женщины.
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