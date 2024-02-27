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  • 8 березня та інші свята: скільки днів мешканці Дніпра будуть відпочивати у перший місяць весни

8 березня та інші свята: скільки днів мешканці Дніпра будуть відпочивати у перший місяць весни

Сьогодні 10:02
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У першому весняному місяці в Україні будуть відзначати кілька особливих свят - День народження Тараса Шевченка, День українського добровольця та Міжнародний жіночий день 8 березня, навколо якого точаться суперечки - скасувати його чи залишити. Також у березні 2024 року буде низка професійних і міжнародних свят.

Новости Днепра про 8 березня та інші свята: скільки днів мешканці Дніпра будуть відпочивати у перший місяць весни

Отже, що будемо відзначати, скільки буде робочих днів і коли вихідні – читайте у матеріалі.

Офіційні вихідні дні в березні 2024 року – це суботи та неділі. Свято 8 березня випадає на п’ятницю і в мирний час має бути вихідним днем. Але відповідно до Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються.

Усього в березні 31 календарний день, з них 21 робочий день і 10 вихідних. Вихідні в березні 2024: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.

Новости Днепра про 8 березня та інші свята: скільки днів мешканці Дніпра будуть відпочивати у перший місяць весни

А так виглядає календар свят і пам’ятних дат в березні 2024 року:

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.
  • 3 березня – Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
  • 6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день.
  • 9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея, День землевпорядника України.
  • 14 березня – День українського добровольця, Міжнародний день числа “Пі”.
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день сну.
  • 17 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення, Міжнародний день планетаріїв.
  • 19 березня – Міжнародний день клієнта.
  • 20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини.
  • 21 березня – 27 березня Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації.
  • 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день лісів.
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день.
  • 24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, День фтизіатра.
  • 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День СБУ.
  • 26 березня – День Національної гвардії України.
  • 27 березня – Міжнародний день театру, День нефролога.
  • 30 березня – Година Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні пропонують скасувати 8 березня. Натомість пропонують запровадити День української жінки. 

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Новости Днепра про 8 березня та інші свята: скільки днів мешканці Дніпра будуть відпочивати у перший місяць весниУкраїнська Новости Днепра про 8 березня та інші свята: скільки днів мешканці Дніпра будуть відпочивати у перший місяць весниРусский

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