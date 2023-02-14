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День Українки: в Україні пропонують скасувати 8 березня

Сьогодні 12:54
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Народні депутати пропонують скасувати свята 1 травня та 8 березня.

Новости Днепра про День Українки: в Україні пропонують скасувати 8 березня

Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.

Замість свят 1 травня (День праці), 8 березня (Міжнародний жіночий день) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) пропонується запровадити такі святкові дати:

  • 25 лютого – День української жінки (Цього дня народилась українська поетеса Леся Україна);
  • 9 березня – Шевченківський день (День народження поета Тараса Шевченка);
  • друга неділя травня – День матері.

Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що потребує закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав’язаними традиціями минулої спадщини, – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану в країні скасували усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.

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Новости Днепра про День Українки: в Україні пропонують скасувати 8 березняУкраїнська

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