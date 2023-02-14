День Українки: в Україні пропонують скасувати 8 березня

Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.
Замість свят 1 травня (День праці), 8 березня (Міжнародний жіночий день) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) пропонується запровадити такі святкові дати:
Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що потребує закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав’язаними традиціями минулої спадщини, – йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, на період дії воєнного стану в країні скасували усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.
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