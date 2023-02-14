Під Дніпром помітили червонокнижного хатнього сича (ФОТО) - Днепр Инфо
Під Дніпром помітили червонокнижного хатнього сича (ФОТО)
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Сегодня 10:22

Поблизу Дніпра побачили червонокнижного сича.

Новости Днепра про Під Дніпром помітили червонокнижного хатнього сича (ФОТО)

Світлинами птаха поділилися в спільноті “Тваринний світ України”. Зазначається, що сича побачили в селищі Сурсько-Клєвцово, що в Дніпровському районі, неподалік від Дніпра. 

Сича хатнього часто плутають з совою, і не дарма, адже він із родини совові. Побачити птаха можна майже на всій території України, але з кожним роком популяція цих пернатих зменшується, тому їх занесли до Червоної книги. 

Любить селитися птах на околицях сіл, в покинутих будівлях, а харчується мишами, жуками, щипавками і дощовими черв’яками, іноді йому вдається зловити жабу, птаха або метелика. Цей хижак любить вести спостереження на вербах зі спиляними верхівками, огорожах, телефонних стовпах і дротах. Хатній сич може годинами сидіти не рухаючись, але якщо його злякати він відразу відлітає. Характерною траєкторією польоту хатнього сича є хвиляста лінія.  

Нерідко звичайний хатній сич селиться поблизу людського житла, наприклад, на горищах будинків. Так сталося і в нашому випадку. 

Новости Днепра про Під Дніпром помітили червонокнижного хатнього сича (ФОТО)

Новости Днепра про Під Дніпром помітили червонокнижного хатнього сича (ФОТО)

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Новости Днепра про Під Дніпром помітили червонокнижного хатнього сича (ФОТО)Українська

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