Під Дніпром помітили червонокнижного хатнього сича (ФОТО)

Поблизу Дніпра побачили червонокнижного сича.

Світлинами птаха поділилися в спільноті “Тваринний світ України”. Зазначається, що сича побачили в селищі Сурсько-Клєвцово, що в Дніпровському районі, неподалік від Дніпра.

Сича хатнього часто плутають з совою, і не дарма, адже він із родини совові. Побачити птаха можна майже на всій території України, але з кожним роком популяція цих пернатих зменшується, тому їх занесли до Червоної книги.

Любить селитися птах на околицях сіл, в покинутих будівлях, а харчується мишами, жуками, щипавками і дощовими черв’яками, іноді йому вдається зловити жабу, птаха або метелика. Цей хижак любить вести спостереження на вербах зі спиляними верхівками, огорожах, телефонних стовпах і дротах. Хатній сич може годинами сидіти не рухаючись, але якщо його злякати він відразу відлітає. Характерною траєкторією польоту хатнього сича є хвиляста лінія.

Нерідко звичайний хатній сич селиться поблизу людського житла, наприклад, на горищах будинків. Так сталося і в нашому випадку.

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