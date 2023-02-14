У лікарні Дніпра розповіли зворушливу історію одужання та кохання 25-річного військового

Історію одужання та кохання розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра Сергій.
За його словами, в лікарні Дніпра вже декілька місяців знаходиться 25-річний військовий Сергій. Спочатку хлопець боровся за Україну, потім за своє життя, а тепер за кохання.
У перев’язувальній він не може приховати свого хвилювання. Медсестра Аня – найкрасивіша, найрозумніша, найближча і найрідніша. Він каже їй ніжні слова. Вона тримає його поранену ногу. Під час перев’язки вони дивляться один одному в очі з величезним коханням, забуваючи про біль, – розповів головний лікар.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про подружжя, яке розлучила війна та яке дивом зустрілося у Дніпрі
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