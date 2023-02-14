День Украинки: в Украине предлагают отменить 8 марта

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.
Вместо праздников 1 мая (День труда), 8 марта (Международный женский день) и 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне) предлагается ввести следующие праздничные даты:
Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, которые нуждаются в закреплении и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия, – говорится в пояснительной записке.
Напомним, на период действия военного положения отменили все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.
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