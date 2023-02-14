На Дніпропетровщині зіткнулися Volkswagen та Skoda: один із автомобілів з’їхав у кювет та загорівся (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що зіткнулися Volkswagen Golf та Skoda Fabia.
Внаслідок аварії останній автомобіль з’їхав у кювет та загорівся. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.
Зазначається, що постраждали двоє осіб. Їх госпіталізували.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
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