На Дніпропетровщині зіткнулися Volkswagen та Skoda: один із автомобілів з’їхав у кювет та загорівся (ФОТО)

Сьогодні, 14 лютого, о 07:34 на лінію «101» повідомили, що на автошляху М-30 «Знам’янка-Луганськ-Ізварине» неподалік селища Петропавлівка сталася аварія, внаслідок якої загорівся автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що зіткнулися Volkswagen Golf та Skoda Fabia.

Внаслідок аварії останній автомобіль з’їхав у кювет та загорівся. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Зазначається, що постраждали двоє осіб. Їх госпіталізували.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

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