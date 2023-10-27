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  • 7 дней, чтобы покинуть страну: у жительницы Павлограда есть проблемы из-за гражданства РФ

7 дней, чтобы покинуть страну: у жительницы Павлограда есть проблемы из-за гражданства РФ

Сегодня 10:34
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Жительницу Павлограда, которая живет в Украине уже 18 лет, выгоняют из страны, потому что она имеет российское гражданство.

Новости Днепра про 7 дней, чтобы покинуть страну: у жительницы Павлограда есть проблемы из-за гражданства РФ

Ольга Яцевская утверждает, что ей аннулировали вид на жительство в Украине, потому что у девушки есть российское гражданство. Девушка живет в Павлограде 18 лет, училась в университете Днепра и вышла замуж. Впрочем, недавно, когда она обратилась в Миграционную службу, они не выдали новое разрешение на проживание в стране.

Сейчас Миграционная служба вынуждает девушку покинуть территорию Украины в течение 7 дней. Ольга записала видео, на котором поведала свою историю, пишет издание Pavlograd.dp.ua.

Ольга говорит, что раньше жила в Украине по видам, которые были выданы на основании учебы и брака с гражданином Украины.

Мне было отказано в получении вида и выдано решение об аннулировании вида. Также было прописано, что у меня есть 7 дней, чтобы покинуть страну. Я обратилась в Миграционную службу, чтобы получить временное убежище, в чем мне отказали, – рассказывает Ольга Яцевская.

Девушка подала в суд на Миграционную службу и выиграла. Но проиграла в апелляционном суде. Дальше собирается подать в Верховный Суд.

Сергей, муж Ольги, не считает, что его жене нужно покидать страну. Несмотря на то, что у нее российское гражданство, Ольга долгое время живет в Украине, знает язык и имеет родственников здесь.

Парень считает, что толку от депортации Ольги не будет. По мнению Сергея, его жена работает в Украине, платит налоги и таким образом приносит пользу стране.

Сергей утверждает, что их права нарушаются. По его словам, Миграционная служба требует, чтобы девушка уехала, получила визу и уехала обратно.

У них по документам это выглядит очень просто, но на самом деле это не просто, это ряд сложностей, много нюансов и подводных камней, — считает Сергей.

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Новости Днепра про 7 дней, чтобы покинуть страну: у жительницы Павлограда есть проблемы из-за гражданства РФУкраїнська Новости Днепра про 7 дней, чтобы покинуть страну: у жительницы Павлограда есть проблемы из-за гражданства РФРусский

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