270 виол: в Днепре появился огромный цветочный трезубец (ФОТО)

В Днепре высадили патриотическую клумбу.

Об этом сообщили в Молодежном центре СпівДія.

Во вторник, 11 апреля, в Днепре высадили огромную клумбу в форме трезубца. Для этого использовали 270 саженцев виол.

Появился гигантский цветочный трезубец размером 3 на 4 метра в парке Писаржевского, куда ежедневно ходит около тысячи горожан. Высадили цветы участники молодежных общественных организаций и прохожие, проходившие мимо.

Виолы или иногда фиалки – это декоративный садовый цветок, украшающий парки или частные усадьбы. Виолы бывают разноцветными, однако самые распространенные цвета – желтые и фиолетовые.

А вот выглядит огромный цветочный трезубец:

Напомним, ранее в Днепре, в сквере Героев, начался сезон цветения белых магнолий.

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