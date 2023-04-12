270 виол: в Днепре появился огромный цветочный трезубец (ФОТО)

Об этом сообщили в Молодежном центре СпівДія.
Во вторник, 11 апреля, в Днепре высадили огромную клумбу в форме трезубца. Для этого использовали 270 саженцев виол.
Появился гигантский цветочный трезубец размером 3 на 4 метра в парке Писаржевского, куда ежедневно ходит около тысячи горожан. Высадили цветы участники молодежных общественных организаций и прохожие, проходившие мимо.
Виолы или иногда фиалки – это декоративный садовый цветок, украшающий парки или частные усадьбы. Виолы бывают разноцветными, однако самые распространенные цвета – желтые и фиолетовые.
А вот выглядит огромный цветочный трезубец:
Напомним, ранее в Днепре, в сквере Героев, начался сезон цветения белых магнолий.
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