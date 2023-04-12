Казнь украинского воина: в Минобороны устанавливают личность погибшего

В Минобороны устанавливают личность погибшего военного, которому отрезали голову.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отреагировала на новость о казни украинского военного и призвала не распространять жуткое видео. Единственные, кто должен тщательно изучать эти кадры – прокуроры и Международный суд.

По ее словам, в Минобороны уже пытаются установить личность погибшего воина и просят воздержаться от публичных предположений о том, кто это был.

Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов, – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера в сети начали распространять видео с кадрами казни украинского военного. Воины РФ отрезали голову мужчине и пообещали прислать ее командиру погибшего. На это отреагировали в ОП и СБУ, пообещав найти виновных и привлечь их к ответственности.

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