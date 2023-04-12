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Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

Сегодня 13:51
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Россия – страна-террорист.

Новости Днепра про Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

Сегодня российская армия ударила по Никополю. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, артиллерийские снаряды повредили в городе 13 частных домов, два хозяйственных сооружения и авто.

Новости Днепра про Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

Новости Днепра про Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали.

Новости Днепра про Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.

Обследование территории продолжается.

Новости Днепра про Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

Новости Днепра про Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

Не простим! Отомстим!

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Новости Днепра про Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые людиУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые людиРусский

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