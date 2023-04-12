Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

Сегодня российская армия ударила по Никополю. Вражеские снаряды попали в жилые дома.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, артиллерийские снаряды повредили в городе 13 частных домов, два хозяйственных сооружения и авто.
Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали.
Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.
Обследование территории продолжается.
Не простим! Отомстим!
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