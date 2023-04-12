Истекал кровью: в Днепре в помощи нуждается собачка, которую пытались кастрировать

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам зооволонтера, к ней обратились горожане, которые нашли покалеченую собачку. Истекающее кровью животное прибежало к людям и просило о помощи. Сейчас пушистик в клинике, где ему оказали первую медицинскую помощь.
Ветеринары подозревают, что кто-то пытался самостоятельно кастрировать животное, варварским способом отрезав половые органы. Скорее всего, собачка вырвалась из рук животноводов, повредивших важную артерию, и скрылся.
Сейчас он находится в клинике под капельницами. Врачи ждут пока сойдет отек, чтобы зашить рану. К сожалению, все процедуры не бесплатны. За лечение пса Болто придется заплатить около 8 тысяч гривен.
Если вы можете помочь Болто, то средства на его лечение можно перечислить по этим реквизитам:
INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
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