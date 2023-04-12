Истекал кровью: в Днепре в помощи нуждается собачка, которую пытались кастрировать

В Днепре спасают собаку, которую пытались кастрировать без анестезии.

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам зооволонтера, к ней обратились горожане, которые нашли покалеченую собачку. Истекающее кровью животное прибежало к людям и просило о помощи. Сейчас пушистик в клинике, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Ветеринары подозревают, что кто-то пытался самостоятельно кастрировать животное, варварским способом отрезав половые органы. Скорее всего, собачка вырвалась из рук животноводов, повредивших важную артерию, и скрылся.

Сейчас он находится в клинике под капельницами. Врачи ждут пока сойдет отек, чтобы зашить рану. К сожалению, все процедуры не бесплатны. За лечение пса Болто придется заплатить около 8 тысяч гривен.

Если вы можете помочь Болто, то средства на его лечение можно перечислить по этим реквизитам:

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для собаки Болто”

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