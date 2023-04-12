270 віол: у Дніпрі з’явився величезний квітковий тризуб (ФОТО)

У Дніпрі висадили патріотичну клумбу.

Про це повідомили в Молодіжному центрі СпівДія.

У вівторок, 11 квітня, у Дніпрі висадили величезну клумбу в формі тризуба. Для цього використали 270 сажанців віол.

З’явився гігантський квітковий тризуб розміром 3 на 4 метри в парку Писаржевського, куди щодня ходить близько тисячі містян. Висадили квіти учасники молодіжних громадських організацій та перехожі, які проходили повз.

Віоли або іноді фіалки – це декоративна садова квітка, яка прикрашає парки або приватні садиби. Віоли бувають різнобарвними, проте найпоширеніші кольори – жовті та фіолетові.

А ось виглядає величезний квітковий тризуб:

Нагадаємо, раніше в Дніпрі, у сквері Героїв, розпочався сезон цвітіння білих магнолій.

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