270 віол: у Дніпрі з’явився величезний квітковий тризуб (ФОТО)

Про це повідомили в Молодіжному центрі СпівДія.
У вівторок, 11 квітня, у Дніпрі висадили величезну клумбу в формі тризуба. Для цього використали 270 сажанців віол.
З’явився гігантський квітковий тризуб розміром 3 на 4 метри в парку Писаржевського, куди щодня ходить близько тисячі містян. Висадили квіти учасники молодіжних громадських організацій та перехожі, які проходили повз.
Віоли або іноді фіалки – це декоративна садова квітка, яка прикрашає парки або приватні садиби. Віоли бувають різнобарвними, проте найпоширеніші кольори – жовті та фіолетові.
А ось виглядає величезний квітковий тризуб:
Нагадаємо, раніше в Дніпрі, у сквері Героїв, розпочався сезон цвітіння білих магнолій.
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