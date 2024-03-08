11 тюльпанов за 500 vs 1800 грн: жители Днепра сравнили букет с рынка и известного цветочного сайта

До конца 8 марта несколько часов, и пока праздничная цветочная лихорадка постепенно стихает, жители Днепра поделились своими впечатлениями от цен и качества букетов, которые сегодня удалось приобрести.
Как рассказали днепряне, сегодня они купили два букета тюльпанов. Один заказали на известном цветочном сайте за 1800 гривен, а второй спешно приобрели на местном рынке.
Букетик из 11 тюльпанов заказанный в интернете обошелся в 1800 гривен, то есть один цветок стоил чуть более 160 гривен.
11 красных тюльпанов с рынка обошлись в 500 гривен, то есть по 45 гривен за цветок, что на 5 гривен меньше средней цены в магазинах и цветочных базарчиках.
На фото ниже букет заказанный на сайте. Красные цветы – куплены на рынке.
Оба букета красивые, но днепряне ожидали от тюльпанов за 160 гривен больше.
Следует заметить, что и на рынках сегодня цены за тюльпановые букеты кусались. Однако можно было найти более бюджетные варианты букетов из ирисов или мимозы.
Тюльпаны стоили от 50 до 60 гривен в зависимости от цвета, внешнего вида и ценовых преференций продавца. Какими были цены на остальные цветы мы писали ТУТ.
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