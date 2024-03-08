11 тюльпанів за 500 vs 1800 грн: жителі Дніпра порівняли букет з ринку та відомого квіткового сайту - Днепр Инфо
11 тюльпанів за 500 vs 1800 грн: жителі Дніпра порівняли букет з ринку та відомого квіткового сайту
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Сегодня 20:14

Жителі Дніпра порівняли букети придбані на місцевому ринку та замовлені через відомий сайт доставки квітів.

Новости Днепра про 11 тюльпанів за 500 vs 1800 грн: жителі Дніпра порівняли букет з ринку та відомого квіткового сайту

До кінця 8 березня кілька годин, і поки святкова квіткова лихоманка потроху стикає, жителі Дніпра поділилися своїми враженнями від цін та якості букетів, які сьогодні вдалося придбати. 

Як розповіли дніпряни, сьогодні вони купили два букети тюльпанів. Один замовили на відомому квітковому сайті за 1800 гривень, а другий придбали поспіхом на місцевому ринку. 

Букетик з 11 тюльпанів замовлений в інтернеті обійшовся в 1800 гривень, тобто одна квітка вартувала трохи більш як 160 гривень. 

11 червоних тюльпанів з ринку обійшлися у 500 гривень, тобто по 45 гривень за квітку, що на 5 гривень менше середньої ціни у магазинах та на квіткових базарчиках.

На фото нижче букет замовлений на сайті. Червоні квіти – куплені на ринку. 

Новости Днепра про 11 тюльпанів за 500 vs 1800 грн: жителі Дніпра порівняли букет з ринку та відомого квіткового сайту

Обидва букети красиві, але дніпряни очікували від тюльпанів за 160 гривень більшого. 

Новости Днепра про 11 тюльпанів за 500 vs 1800 грн: жителі Дніпра порівняли букет з ринку та відомого квіткового сайту

Квіти на 8 березня – які ціни?

Варто зауважити, що й на ринках сьогодні ціни за тюльпанові букети кусалися. Однак можна було знайти бюджетніші варіанти букетів з ірисів чи мімози. 

Тюльпани вартували від 50 до 60 гривень залежно від кольору, зовнішнього вигляду та цінових преференцій продавця. Якими були ціни на решту квітів ми писали ТУТ. 

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Новости Днепра про 11 тюльпанів за 500 vs 1800 грн: жителі Дніпра порівняли букет з ринку та відомого квіткового сайтуУкраїнська

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