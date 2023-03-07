11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра

10 апреля 2022 года россияне атаковали днепровский аэропорт ракетами.

Когда там работали спасатели, оккупанты нанесли повторный удар. Тогда пострадали шесть сотрудников ГСЧС. Самые тяжелые ранения получила пресс-офицер Евгения Дудка.

Днепровские врачи вытащили девушку с того света, затем она лечилась в Германии более полугода. В феврале 2023-го она вернулась в Украину.

К сожалению, 7 марта стало известно, что Евгения умерла.

Об этом сообщил ее муж Игорь Гетало в Instagram.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Евгении! Вечная память!

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