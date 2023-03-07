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  • 11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра

11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра

Сегодня 16:54
просмотров

10 апреля 2022 года россияне атаковали днепровский аэропорт ракетами.

Новости Днепра про 11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра

Когда там работали спасатели, оккупанты нанесли повторный удар. Тогда пострадали шесть сотрудников ГСЧС. Самые тяжелые ранения получила пресс-офицер Евгения Дудка.

Днепровские врачи вытащили девушку с того света, затем она лечилась в Германии более полугода. В феврале 2023-го она вернулась в Украину.

К сожалению, 7 марта стало известно, что Евгения умерла.

Об этом сообщил ее муж Игорь Гетало в Instagram.

Новости Днепра про 11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Евгении! Вечная память!

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Новости Днепра про 11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт ДнепраУкраїнська Новости Днепра про 11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт ДнепраРусский

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