11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра

Когда там работали спасатели, оккупанты нанесли повторный удар. Тогда пострадали шесть сотрудников ГСЧС. Самые тяжелые ранения получила пресс-офицер Евгения Дудка.
Днепровские врачи вытащили девушку с того света, затем она лечилась в Германии более полугода. В феврале 2023-го она вернулась в Украину.
К сожалению, 7 марта стало известно, что Евгения умерла.
Об этом сообщил ее муж Игорь Гетало в Instagram.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Евгении! Вечная память!
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