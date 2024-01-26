Жителям Днепра теперь можно брать домашних животных в укрытие и не бояться, что их не пустят

Теперь недопуск в укрытие с животным является нарушением!

К сожалению, очень часто случались истории, когда людей не пускали в укрытие с домашними животными. Одна из последних – в Киеве детей не пустили в укрытие с маленькой собакой и над их головами взорвалась ракета.

Поводом же не пускать людей с животными был приказ Министерства внутренних дел от 2018 года. Юристы зоозащитной организации UAnimals обратились к руководству МВД с предложением изменить и обновить его.

Об этом сообщили на ФБ-странице UAnimals.

И вот из Официального вестника Украины стало известно, что Министерство внутренних дел отменило норму о недопуске животных в укрытие. В частности, с 10 января 2024 года внесли изменения в приказ №18 «О внесении изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты», – сообщили зоозащитники.

Отмечается, что люди, приходящие в укрытие с животными, должны размещаться в отдельных помещениях или в отделенных местах. Человек, который привел животное, должен постоянно за ним присматривать, а также заботиться о безопасности других людей, имущества и самого животного и соблюдать санитарные нормы.

Теперь недопуск в укрытие с животным является нарушением! – добавили зоозащитники.

В МВД уточнили, каких правил должны придерживаться владельцы животных во время пребывания в укрытиях (см. на фото):

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