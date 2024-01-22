Жителям Днепра могут приходить смс якобы от ГСЧС с планом эвакуации: их лучше сразу удалять

В ГСЧС отметили, что это работа кибермошенников!

Сегодня украинцам начали приходить смс якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В тексте сообщения говорится, что «вражеским авиаударом поражен 1 блок Хмельницкой АЭС», далее предлагается загрузить план эвакуации, а для этого нужно перейти по подозрительной ссылке.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что это работа кибермошенников!

Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не рассылала эти сообщения, а переходить по ссылкам крайне опасно! Доверяйте только проверенным источникам и помните: вся актуальная информация всегда размещается на нашем официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях! – отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Рекомендуем такие сообщения сразу удалять, можно также сообщить о них в киберполицию!

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой.

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