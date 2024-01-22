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  • Мешканцям Дніпра можуть надходити смс нібито від ДСНС з планом евакуації: їх краще відразу видаляти

Мешканцям Дніпра можуть надходити смс нібито від ДСНС з планом евакуації: їх краще відразу видаляти

Сьогодні 11:23
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У ДСНС зазначили, що це робота кібершахраїв!

Новости Днепра про Мешканцям Дніпра можуть надходити смс нібито від ДСНС з планом евакуації: їх краще відразу видаляти

Сьогодні українцям почали надходити смс нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій. У тексті повідомлення йдеться, що “ворожим авіаударом уражено 1 блок Хмельницької АЕС”, далі пропонується завантажити план евакуації, а для цього треба перейти за підозрілим посиланням.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що це – робота кібершахраїв!

Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно! Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вся актуальна інформація завжди розміщується на нашому офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах! – зазначили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Новости Днепра про Мешканцям Дніпра можуть надходити смс нібито від ДСНС з планом евакуації: їх краще відразу видаляти

Рекомендуємо такі повідомлення відразу видаляти, також можна повідомити про них у кіберполіцію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попередили про нову шахрайську схему з поштовою доставкою.

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Новости Днепра про Мешканцям Дніпра можуть надходити смс нібито від ДСНС з планом евакуації: їх краще відразу видалятиУкраїнська

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