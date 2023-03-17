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Жителям Днепра дали 10 дней, чтобы сдать оружие

Сегодня 19:15
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Жители Днепра, которым в начале полномасштабного вторжения выдали оружие, обязаны сдать его в течение 10 дней.

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из 2000 выданных единиц оружия, назад вернули только 1500. Еще 500 единиц находится на руках у гражданских.

По словам Лысака, личности людей, которые не сдали оружие, установлены. У них есть 10 дней, чтобы вернуть его, иначе их ждет ответственность согласно законодательству Украины.

 

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