Жителям Днепра дали 10 дней, чтобы сдать оружие

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из 2000 выданных единиц оружия, назад вернули только 1500. Еще 500 единиц находится на руках у гражданских.
По словам Лысака, личности людей, которые не сдали оружие, установлены. У них есть 10 дней, чтобы вернуть его, иначе их ждет ответственность согласно законодательству Украины.
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