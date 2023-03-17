Жителям Дніпра дали 10 днів, щоби здати зброю

Жителі Дніпра, яким на початку повномасштабного вторгнення видали зброю, зобов'язані здати її протягом 10 днів.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З 2000 виданих одиниць зброї назад повернули лише 1500. Ще 500 одиниць перебуває на руках у цивільних.

За словами Лисака, особи людей, які не здали зброю, встановлені. Вони мають 10 днів, щоб повернути його, інакше на них чекає відповідальність згідно із законодавством України.

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