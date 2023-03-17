Жителям Дніпра дали 10 днів, щоби здати зброю

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
З 2000 виданих одиниць зброї назад повернули лише 1500. Ще 500 одиниць перебуває на руках у цивільних.
За словами Лисака, особи людей, які не здали зброю, встановлені. Вони мають 10 днів, щоб повернути його, інакше на них чекає відповідальність згідно із законодавством України.
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