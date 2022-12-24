Жители жилмассива Приднепровск остались без отопления: причина

Причина – авария на магистральном трубопроводе.
Коммунальщики уже работают над устранением проблемы.
Все починить и возобновить подачу тепла обещают к концу дня.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды и почему.
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