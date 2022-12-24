Жители жилмассива Приднепровск остались без отопления: причина

Сегодня, 24 декабря, жители жилмассива Приднепровск остались без отопления.

Причина – авария на магистральном трубопроводе.

Коммунальщики уже работают над устранением проблемы.

Все починить и возобновить подачу тепла обещают к концу дня.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды и почему.

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