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  • Мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без опалення: причина

Мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без опалення: причина

Сьогодні 15:25
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Сьогодні, 24 грудня, мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без опалення.

Новости Днепра про Мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без опалення: причина

Причина – аварія на магістральному трубопроводі.

Комунальники вже працюють над усуненням проблеми.

Усе полагодити і відновити подачу тепла обіцяють до кінця дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

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Новости Днепра про Мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без опалення: причинаУкраїнська Новости Днепра про Мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без опалення: причинаРусский

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