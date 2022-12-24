Мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без опалення: причина

Причина – аварія на магістральному трубопроводі.
Комунальники вже працюють над усуненням проблеми.
Усе полагодити і відновити подачу тепла обіцяють до кінця дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води та чому.
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