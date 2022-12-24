В Днепре на проспекте Героев иномарка сбила мужчину: он умер в больнице

Там водитель Hyundai сбил 56-летнего пешехода.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что мужчина переходил проспект в неположенном месте. В этот момент по дороге ехал Hyundai, который и сбил мужчину.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. К сожалению, от телесных повреждений он скончался в медучреждении.
Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области Volkswagen попал под поезд, курсирующий через Днепр: погибли мужчина и его 8-летняя дочь.
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