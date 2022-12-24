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  • Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

Сегодня 10:53
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Евгений Малолетка, украинский фотокорреспондент, освещавший оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины, стал фотографом 2022 года по версии британского The Guardian.

Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

На сайте издания опубликовали статью о фотографе с подборкой его лучших фото и его комментариями.

В начале 2022 года украинский фотожурналист Евгений Малолетка освещал насилие в Казахстане, когда его внимание вернулось к событиям дома: было несколько сообщений о том, что россия готовит вторжение. Ему не нужно было думать дважды: он знал, что должен вернуться на родину. До середины января он уже работал по назначению для Associated Press в Харькове и на Донбассе, на востоке Украины, где росло напряжение, – отметили в The Guardian.

Евгений Малолетка является автором известных кадров из Мариуполя, ведь именно там он с командой провел 20 дней, фиксируя на фото события, которые разворачивались в городе.

Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

Роддом, возле которого упала российская авиабомба. Женщина на фото и ее нерожденный ребенок погибли.

Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

В середине марта Евгений и его команда были вынуждены покинуть Мариуполь, ведь стало известно, что на них охотятся россияне из-за их деятельности.

После выезда из Мариуполя Евгений работал в Харькове, Изюме и Херсоне.

Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

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Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом годаУкраїнська Новости Днепра про Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом годаРусский

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