Освещал оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины: украинец стал фотографом года

Евгений Малолетка, украинский фотокорреспондент, освещавший оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины, стал фотографом 2022 года по версии британского The Guardian.

На сайте издания опубликовали статью о фотографе с подборкой его лучших фото и его комментариями.

В начале 2022 года украинский фотожурналист Евгений Малолетка освещал насилие в Казахстане, когда его внимание вернулось к событиям дома: было несколько сообщений о том, что россия готовит вторжение. Ему не нужно было думать дважды: он знал, что должен вернуться на родину. До середины января он уже работал по назначению для Associated Press в Харькове и на Донбассе, на востоке Украины, где росло напряжение, – отметили в The Guardian.

Евгений Малолетка является автором известных кадров из Мариуполя, ведь именно там он с командой провел 20 дней, фиксируя на фото события, которые разворачивались в городе.

Роддом, возле которого упала российская авиабомба. Женщина на фото и ее нерожденный ребенок погибли.

В середине марта Евгений и его команда были вынуждены покинуть Мариуполь, ведь стало известно, что на них охотятся россияне из-за их деятельности.

После выезда из Мариуполя Евгений работал в Харькове, Изюме и Херсоне.

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