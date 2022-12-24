Россияне обстреляли центр Херсона: 5 человек погибли, 10 ранены

Об этом сообщили в Офисе президента.
К сожалению, погибли 5 горожан, 10 ранены. Также есть разрушения.
Обстрел города прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем, – написал он.
Обновлено: по состоянию на 12:23 известно уже о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.
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