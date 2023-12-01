Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Днепропетровщины сегодня услышат масштабные взрывы: детали

Сегодня 09:28
просмотров

Без паники!

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины сегодня услышат масштабные взрывы: детали

Сегодня, 1 декабря, в Кривом Роге в 13:00 и 15:00 прогремят масштабные взрывы.

Однако причин для волнений нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины сегодня услышат масштабные взрывы: деталиУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепропетровщины сегодня услышат масштабные взрывы: деталиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:22
Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)

В Днепре более 40 лет назад было несколько детских площадок…

Один из микрорайонов Днепра без воды: когда ее вернут
Новости Днепра
Сегодня 12:13
Один из микрорайонов Днепра без воды: когда ее вернут

Поселок в окрестностях Днепра без воды.

В Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 11:26
В Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер (ФОТО)

Непогода продолжает бушевать.

В Днепре больнице Руднева, после операции в стенах которой умерли три человека, вернули лицензию
Новости Днепра
Сегодня 10:42
В Днепре больнице Руднева, после операции в стенах которой умерли три человека, вернули лицензию

Министерство здравоохранения вернуло лицензию больнице Руднева в Днепре.

Последние новости

Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)
Как выглядел деревянный детский городок в парке Шевченко в Днепре: его называли «Казацкая крепость» (ФОТО)

В Днепре более 40 лет назад было несколько детских площадок – деревянных-городков. Находились они в разных частях города, а объединяло их то, что они сразу становились центром игр детей в парках и скверах.

Сегодня 12:22
4
просмотров
Один из микрорайонов Днепра без воды: когда ее вернут
Один из микрорайонов Днепра без воды: когда ее вернут

Поселок в окрестностях Днепра без воды.

Сегодня 12:13
1
просмотров
На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиков
На Днепропетровщине юноша потерял сознание, потому что перепил энергетиков

В Никополе подросток загремел в больницу, потому что перепил энергетиков.

Сегодня 11:27
6
просмотров
В Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер (ФОТО)
В Днепре ураганный ветер сорвал с крыши пятиэтажки шифер (ФОТО)

Непогода продолжает бушевать.

Сегодня 11:26
5
просмотров
В Днепре больнице Руднева, после операции в стенах которой умерли три человека, вернули лицензию
В Днепре больнице Руднева, после операции в стенах которой умерли три человека, вернули лицензию

Министерство здравоохранения вернуло лицензию больнице Руднева в Днепре.

Сегодня 10:42
5
просмотров
В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)
В Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО)

Сегодня утром в Днепре произошло чрезвычайное происшествие.

Сегодня 10:35
10
просмотров
В Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло
В Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 09:00
10
просмотров
В Павлограде из-за ссоры с девушкой парень пошел воровать: как его наказали
В Павлограде из-за ссоры с девушкой парень пошел воровать: как его наказали

Иногда ссоры с близкими людьми толкают нас на необдуманные действия.

Сегодня 08:18
6
просмотров
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и артиллерией: что известно
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой и артиллерией: что известно

Ночь на Днепропетровщине снова была тревожной.

Сегодня 07:40
5
просмотров
Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног
Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног

Берегите себя!

Сегодня 06:55
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх