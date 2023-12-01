Жители Днепропетровщины сегодня услышат масштабные взрывы: детали

Без паники!

Сегодня, 1 декабря, в Кривом Роге в 13:00 и 15:00 прогремят масштабные взрывы.

Однако причин для волнений нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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