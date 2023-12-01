Жители Днепропетровщины сегодня услышат масштабные взрывы: детали

Сегодня, 1 декабря, в Кривом Роге в 13:00 и 15:00 прогремят масштабные взрывы.
Однако причин для волнений нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район), а в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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