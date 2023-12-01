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Мешканці Дніпропетровщини сьогодні почують масштабні вибухи: деталі

Сьогодні 09:28
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Без паніки!

Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини сьогодні почують масштабні вибухи: деталі

Сьогодні, 1 грудня, у Кривому Розі о 13:00 та 15:00 пролунають масштабні вибухи.

Проте підстав для хвилювань немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), а о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – додав Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини сьогодні почують масштабні вибухи: деталіУкраїнська

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