Жители Днепра жалуются на продавцов овощей, которые «оккупировали» клумбы и лавочки

В Днепре продавцы овощей заняли лавочки на районе.

На Левобережном-3 жители Днепра жалуются на стихийных продавцов овощей, которые «оккупировали» лавочки. Эту историю рассказала горожанка Аделина Седлеренко в сообществе на Facebook «Левобережный-3».

По ее словам, продавцы овощей в районе используют клумбы как подставки для мешков, а на лавочках выставляют ящики с продукцией.

Были красивые клумбы, а теперь служат подставками для овощей. А на лавочки присесть уже нет возможности – они все грязные после овощей, – пишет днепрянка.

Судя по фото, продавцы расположились вплотную к месту отдыха, поэтому местным жителям действительно трудно присесть, чтобы отдохнуть.

В комментариях предлагают перестать покупать овощи у уличных продавцов.

Просто прекратите там покупать и они сами свалят, постоянно на них куча жалоб, но все равно, ежики плакали, кололись, но продолжали жевать кактус, – пишут днепряне.

Днепряне предполагают, что это стихийный мини-рынок, потому что поблизости есть крытый базар, но продавцы не хотят туда идти, раскладывая товар буквально под ногами.

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